對於準副總統賴清德受訪提到與民眾黨合作一事；民進黨主席今（22）天表示，只要理念相同、目標一致，且對公共事務的看法能夠充分理解與互相尊重，都希望與國內所有政黨保持合作。

被問到黨內是否已有共識由前行政院長游錫堃出面角逐下屆立院龍頭？卓榮泰表示，尊重黨團自主。

卓榮泰受訪指出他，這次選舉看到許多小黨有不錯的成績，這是台灣民主成熟的表現，民進黨從以往、現在到未來，希望與國內政黨保持可以合作的空間，只要理念相同、目標一致，對很多公共事務的看法也能夠充分理解與互相尊重，民進黨都希望與國內所有政黨保持合作。

至於立法院龍頭人選一事指出，立法院的事物，黨團有非常高的自主性，新會期開始，只要能順利選出立法院新任院長，讓立法院未來運作能夠非常順利。

卓榮泰強調，就像這屆一樣，讓國人看到有比較高的立法效率、品質與議事和諧，都是非常好的發展，他們尊重立法院黨團自主，選擇一位非常好的院長。

(中時 )