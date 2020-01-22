台防疫！ 就醫未告知「接觸、旅遊史」最重罰15萬

「2019新型冠狀病毒」武漢肺炎疫情持續延燒，全球各地都陸續有確診案例，就連台灣也有一名；截止至今（22日）上午11時許，大陸確診病例440例、死亡9例，感染遍及日本、南韓等國家。對此疾管署表示，如返國出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，都要主動據實通報，否則將依法處1萬至最高15萬罰鍰。

疾管署指出，除了大陸，包括泰國4例、台灣、日本、南韓、美國及澳門各1例，皆有武漢旅遊史；國內嚴重特殊傳染性肺炎列為法定傳染病後，截至昨（21日）共通報21名疑似個案，8名已排除，12名隔離檢驗中，其中1名確診，為首例境外移入個案，目前持續於醫院負壓隔離病房治療中，而46位接觸者除1位輕微咳嗽無發燒，其餘皆無異常。

疾管署提醒，大陸武漢市旅遊疫情建議已提升至第三級警告，民眾如非必要應避免前往當地，若需前往，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。

另外，自武漢及其鄰近區域返國入境時，如出現「發燒、咳嗽、呼吸急促」等症狀，無論是否服用退燒藥、止咳藥，請主動向機場或港口檢疫人員報到，接受健康評估；返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，請撥打免付費防疫專線1922或（0800-001922）專線並依指示配戴口罩儘速就醫，就醫時主動告知醫師旅旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

(中時電子報)