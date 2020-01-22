亞洲股市週三反彈，這是回應大陸對武漢肺炎爆發資訊開放的反應，投資人減輕了對全球大流行的擔憂，直接受影響上海股市雖擔心國內需求和旅遊業受打擊，早盤時仍下跌，但收盤時已上漲。

此次武漢肺炎爆發令，人想起2002-03年SARS流行的記憶，那一次同樣的冠狀病毒爆發，造成近800人死亡，並讓全球旅行業都受到影響。然而，這次大陸的反應和坦率，與最初掩蓋SARS疫情的過程相反，降低投資者對全球可能出現的後果的擔憂。

大陸國家衛生委員會周三表示，目前有440例新病毒病例，迄今已有9人死亡。現在已採取措施，在受影響最嚴重的地區最大程度地減少公眾聚會。

上證綜合指數SSEC從初期的1.4％跌幅，回升至0.28％的漲幅。其他市場也都上漲，而黃金、債券和日元等避險資產回吐了周二的部分漲幅。

日本以外的亞太地區股票的MSCI指數，MIAPJ0000PUS上漲0.71％，幾乎彌補了周二跌幅的一半。

日本的日經指數（Nikkei 225），韓國的Kospi指數和香港的恆生指數均上漲了半個百分點以上。澳大利亞的標普/澳交所200指數創下了新的紀錄高位。

在過去兩天中，首當其衝的是航空業，其次是旅遊業股票，和容易受到消費者情緒變化影響的零售商。MSCI的航空業指數周二出現了三個月以來的最大單日跌幅，週三該行業的股票仍在下跌。

(中時電子報)