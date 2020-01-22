馬俊麟飾演畫家。民視提供

馬俊麟將出場。民視提供

馬俊麟將出場。民視提供

馬俊麟去年因與王瞳假戲真做風波鬧得沸沸揚揚，歷經換角、停工3個多月後，宣告正式回歸民視八點檔《多情城市》，首登場的戲份十分落魄。

已進組拍攝的馬俊麟，笑說每天都開心到劇組報到，尤其這次演流浪藝術家「趙八方」，每天拍攝都很有趣，不管是躺在水溝裡或被顏料沾滿屁股等，讓他覺得是不一樣體驗。

他為戲蓄鬍子，第一次做這樣的造型，一開始很不習慣，但發現留鬍子的「趙八方」更貼切角色心境。這次回歸劇組，收到許多粉絲鼓勵，讓他受寵若驚，直言會好好在戲劇方面努力。

他說印象最深刻一場戲是「趙八方」不慎掉到水溝裡，劇組特地用心找了一個乾涸的水溝，再由工作人員倒入乾淨的水，只是拍攝當天低溫不到10度，躺在水溝裡感受到冰冷的水從頭到腳，感覺有千百隻蟲在身上扭動。不過這場戲一次OK，導演還誇說「你冷得發抖，演得太逼真了」。

他說當下真的很冷，劇組準備的暖暖包也不夠用，牙齒不停的顫抖。這場外景戲要不小心跌入顏料中，沒想到顏料深透力這麼強，竟然連內褲都沾滿顏料，一整天拍攝下來，回到家洗澡才發現原來屁股也沾滿顏料，笑說第一次拍戲要幫屁股卸妝。

(中時 )