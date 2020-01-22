鹽水區公所役男改造老屋空地，變身拍照打卡點。（劉秀芬攝）

鹽水區公所役男李偉誠（右一）、韓同熙（右二）、童鵬修（左）、蕭彥群帶領關懷據點長輩彩繪盆栽。（劉秀芬攝）

「鹽水役Man」真有才，台南鹽水區公所4名社造替代役男服役近11個月期間，到關懷據點開課教才藝，培養社區民眾創作美感及技能，活化破舊空地改造成拍照打卡點，22日舉行成果展，並贈送自製拓印環保袋，讓與會鄉親讚不絕口。

鹽水區區長呂煌男表示，替代役參與區里營造計畫，由台南市政府民政局向內政部役政署提出人力申請，分發到公所參與地方社區營造，役男與在地居民互動後，深入了解鹽水歷史文化，發揮所學所聞，帶動社區成長。呂煌男及民政局長顏振標22日也贈送感謝狀及贈品，感謝役男們近1年的熱情付出。

畢業於國內大學景觀、建築、美術研究所的役男韓同熙、童鵬修、蕭彥群、李偉誠，專長有社區營造、景觀設計、美術、室內設計、裝修施工、電腦繪圖、建築設計等等。

役男們發揮專長，整理公所後方一棟破舊老屋與空地，種上花草樹木，在老屋牆上彩繪月津港意象圖案，將回收的捕魚浮球彩繪月津八景，放在草坪上當造景，保留歷史建築、又增加地方休憩空間，全部造景都是自己想自己做，連經費都是自己寫計畫書申請。

為了提升在地環境特色、培養學童與社區民眾創作美感與技能，役男們巡迴社區關懷據點開課，開辦小朋友暑期夏令營，教長輩及小朋友們畫畫、拓印，彩繪花盆、盆栽DIY，讓他們從美化關懷據點、自己家裡做起，一起改造社區。

役男韓同熙表示，感謝鹽水區公所給他們機會，讓他們課堂所學實際應用，在與地方溝通合作過程，增加他們工作歷練。參與活動的長輩說，有役男來教美術畫畫，讓他們的上課更有趣，也讓他們對社區營造更有概念。

(中時 )