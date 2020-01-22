外傳朱立倫無意參選國民黨主席，連辦公室都要解散。但據了解，朱立倫目前還在考慮一些事，選不選並非最重要，他打算過年後再向外界完整說明。
據指出，朱立倫認為「改革比改選重要」、「黨內要共同承擔」，因此在國民黨11日敗選當晚，就提出這個想法，並與青壯派立委林奕華、李彥秀、蔣萬安等人討論相關想法；此外，朱近期也持續與一些黨內青壯派交換意見，至於是否參選黨主席，朱目前尚未決定。郝龍斌下午拜會朱立倫，朱稍後也會對外發表聲明。
新北市前市長朱立倫今（22）早在其臉書PO出大掃除照片，寫下「除舊佈新」四個字，意外引發聯想。
朱立倫昨也在臉書談到三環三線，表示這幾年環狀線被外界冠上各種代稱、選舉操作，但始終認為激情會過去，時間會沖刷掉許多政治口號、政治口水，最後保存下來的，一定是最純粹、最美好的部分。
朱立倫說，「政治是一種志業，是一種透過政策、價值，回覆人民期待的過程。」
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。