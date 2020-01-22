外傳朱立倫無意參選國民黨主席，連辦公室都要解散。但據了解，朱立倫目前還在考慮一些事，選不選並非最重要，他打算過年後再向外界完整說明。

據指出，朱立倫認為「改革比改選重要」、「黨內要共同承擔」，因此在國民黨11日敗選當晚，就提出這個想法，並與青壯派立委林奕華、李彥秀、蔣萬安等人討論相關想法；此外，朱近期也持續與一些黨內青壯派交換意見，至於是否參選黨主席，朱目前尚未決定。郝龍斌下午拜會朱立倫，朱稍後也會對外發表聲明。

新北市前市長朱立倫今（22）早在其臉書PO出大掃除照片，寫下「除舊佈新」四個字，意外引發聯想。

朱立倫昨也在臉書談到三環三線，表示這幾年環狀線被外界冠上各種代稱、選舉操作，但始終認為激情會過去，時間會沖刷掉許多政治口號、政治口水，最後保存下來的，一定是最純粹、最美好的部分。

朱立倫說，「政治是一種志業，是一種透過政策、價值，回覆人民期待的過程。」

(中時 )