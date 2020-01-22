蘆竹警扮財神爺 宣導民眾過好年 15:352020/01/22 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市蘆竹警分局為了宣導「加強重要節日安全維護工作」，22日多名警察上街，並扮演財神爺宣導。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市蘆竹警分局為了宣導「加強重要節日安全維護工作」，22日多名警察上街，並扮演財神爺宣導，警方也喊口號「錢財不露白、酒後不開車」，提醒民眾春節期間，仍要注意自身及財物安全。 警方表示，「加強重要節日安全維護工作」之三大主軸工作包含「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，此外過年期間也有護鈔服務，民眾若要提領大額現金，可撥打110詢問。 (中時 ) #民眾 #安全 #工作 #宣導 #蘆竹 也許您會感興趣 推薦閱讀 BMW美女業務「自備氣囊」超繃 網暴動：想買車！ 08:332020/01/18 社會 海山警辦小小店長 寓教於樂交通安全宣導 16:152020/01/18 社會 民眾黨立家規 立委連2會期評鑑差即開除黨籍 17:102020/01/18 政治 和泰車交通安全劇場 巡演逾千所小學 04:092020/01/19 產業特刊 機車暗夜追撞轎車 瞬間爆炸成火球 13:512020/01/19 社會 北京召開2020年對台工作會議 汪洋出席講話 22:072020/01/19 兩岸 Netflix與日本吉卜力工作室合作 2月1日起上架21部作品 16:202020/01/20 娛樂 勞動部稽查！長春苗栗廠10缺遭罰27萬元 18:332020/01/20 生活 台中警第四分局長溫暖慰問 警民合作春節不打烊 17:112020/01/21 社會 失智老嫗迷路亂認親人 警助返家 22:372020/01/21 社會 社會熱門新聞 人夫緊牽OL逛百貨 正宮目睹爆哭：伴郎女友 - 社會 阿嘶！長腿正妹賣車 窄裙、黑絲、水蛇腰全見網暴動 - 社會 活春宮男主角到案 妻罵出名了 - 社會新聞 - 中國時報 外遇事件大逆轉！小三真實身份曝光 關鍵都靠「一統徵信社」 - 社會 妳真的腿軟？鹹溼私訊637頁 腥夫小三不算通姦 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。