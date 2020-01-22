桃園市蘆竹警分局為了宣導「加強重要節日安全維護工作」，22日多名警察上街，並扮演財神爺宣導，警方也喊口號「錢財不露白、酒後不開車」，提醒民眾春節期間，仍要注意自身及財物安全。

警方表示，「加強重要節日安全維護工作」之三大主軸工作包含「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，此外過年期間也有護鈔服務，民眾若要提領大額現金，可撥打110詢問。

(中時 )