屁孩（Ryan）日前獲邀擔任KKBOX風雲榜表演嘉賓，首度登上小巨蛋，雖然家人沒辦法到現場，但透過電視看到自己的兒子首次站上萬人大舞台，屁孩媽還是感動得哭了，他認為這次表演是一個人生成就，接下來還有很長的路要走，希望未來可以邀請爸媽到小巨蛋看他自己的演唱會。

隨著人氣直線飆升，屁孩的曝光度大幅提高，不少網友認為屁孩長得像歐弟、鹿希派、柯有倫，還有人認為他的新專輯封面造型乍看之下像周杰倫，但屁孩卻覺得自己比較像阮經天，「因為他比較帥！」

出道短短一年屁孩兩首洗腦神曲〈陷阱妹〉、〈她gucci的時候眼淚總是prada prada的dior〉，締造YouTube千萬點擊，人氣高漲的他連幼稚園大班的小朋友都會聽屁孩的歌，不過屁孩風格百無禁忌，更有不少18禁歌詞內容，現場表演時該如何取捨，對屁孩來說會是全新考驗，他坦承如果有小孩在現場的確會造成壓力，「如果家長帶小孩來現場，我就會說接下來要唱『陷阱妹』了，家長們請斟酌使用！」

屁孩近來曝光度大增，不少網友認為屁孩長得像歐弟、鹿希派、柯有倫、周杰倫，屁孩自認像阮經天，「因為他比較帥！」（索尼音樂提供）

最近有許多演出邀約紛紛找上門，包括校園演唱、商演、夜店、尾牙表演等加起來逾50場演出，讓屁孩還沒過年就荷包滿滿，為自己賺了一個大紅包，將滿25歲的他笑說最想買任天堂Switch和玩具來犒賞自己「過年就想待在家，睡到自然醒，打電動打到爽！就好好休息、沉澱一下。」屁孩期許自己在新的一年，「不小心拿個金曲獎」，未來他期許：「希望打破政治正確這件事，讓大家更開放，讓更多人知道音樂有很多表達形式，但這可能需要花一、二十年去改變，所以這一切都是過程而已。」

屁孩首張專輯《屁文觀止》已全面發行，屁孩首場演唱會《屁孩感謝祭》將於2月14日在Legacy Taipei登場，當天將有9位嘉賓輪番上陣合體演出，包括熊仔、蔡佩軒Ariel Tsai、水水Mizu98、rgry、黃右年、Allyson陳瑾緗、楊士弘、盧子杰、T-ONE。購票請洽iNDIEVOX售票網或全台7-11超商ibon機台。

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