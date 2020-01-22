年節返鄉開車必會遇到塞車狀況，汽車達人葉毓中提點駕駛過年往返需特別注意「三況」再上路，首先是「車況」，上路前透過需先簡單步驟確認車輛是否有異樣。其二為「路況」，可利用APP與車用導航，隨時更新塞車或回堵資訊，並即時尋找替代道路。最後為「駕駛身體狀況」，長程返鄉，容易引發疲勞、身體僵硬或注意力渙散，建議可搭配車內伸展動作或是保健飲品改善舟車勞頓之苦。

葉毓中建議喝白蘭氏鷄精，對提振精力很有幫助。(圖/白蘭氏三得利提供)

談到自身最愛用的「秘密武器」，汽車達人葉毓中特別表示：「駕駛普遍選擇具提神效果的飲料，但飲料刺激性較高與公升數多，容易利尿，市面上小容量的天然保健飲品是很好的選擇，我自己出發前，都會先喝一罐白蘭氏鷄精，對長時間的提振精力很有幫助。」

台亞副總經理陳和奇表示：「過年前一晚，夜間返鄉車潮較平日大幅增加3-4倍，可見油門與體力消耗之大。台亞一直秉持熱忱服務理念，讓消費者享受輕鬆便利的加油服務，今年很榮幸能與保健飲品龍頭白蘭氏合作，攜手在繁忙的春節假期中，一邊為車子加油，一邊也為駕駛充電，帶給消費者更貼心的加值體驗，也期待大家都能活力滿滿、一路順暢。」

(圖/白蘭氏三得利提供)

白蘭氏鷄精萃取自鷄隻精華，內含小分子胺基酸，有利於人體快速吸收，能快速為駕駛補充體力及專注力，是最接近原型食物的保健飲品，相較一般提神飲料，來得更天然、也更健康；在白蘭氏鷄精的加持下，即便面對長途夜車或是龜速塞車所累積的疲倦感，都能一掃而空，輕鬆K.O.！

活動自1/23起至1/29止，凡前往台亞指定之加油站人工加油25公升，即贈白蘭氏雙認證鷄精乙瓶(每單限贈一瓶，每日數量有限，送完為止)。

(中時 )