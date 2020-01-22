安心亞、林映唯、吳珝陽3人今（22）日為歐銻銻娛樂《墜愛》到迪化街霞海城隍廟拜月老，為戲祈福。對於拜月老求姻緣，一身大紅深V現身的安心亞笑說自己事業心太強，月老都聽不到求愛的心，「我覺得是我事業求得太旺，念力太強了。」難得年假，安心亞表示回台南還有任務在身，要廣發《殺手撿到槍》的電影票給親戚朋友，為票房衝一波。

右起吳珝陽、安心亞、林映唯，一同《墜愛》到迪化街霞海城隍廟拜月老。（攝影／張祐銘）

問到跨年收視創新高，安心亞感謝觀眾厚愛，表示當時台中氣溫很低，但是為了性感演出豁出去了，「 跨年台中很冷，沒辦法塞暖暖包，因為掉出來會很糗。」 表示自己不太拜月老求姻緣，安心亞說家中長輩很開明，過年回家也不會催婚，「傳宗接代的事情，家裡有其他的人做了，哈哈！」

一旁的林映唯則透露自己國、高中就曾跟風拜過月老，但覺得沒有很靈驗，反而是交男友會先看星座，「以前看到心動的對象，會去google，找說對付這樣的男生要用什麼方式？有些真的滿準。」現場就有媒體問是否有黑名單星座？林映唯立刻秒回：「摩羯座。」直指先前因合作拍攝〈一萬小時〉MV，進而相戀卻分手的宇宙人主唱小玉，已被列入黑名單。

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(中時電子報)