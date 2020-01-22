台北地檢署日前起訴潤寅實業詐貸386億元案，負責人楊文虎、王音之夫婦，雖早在案件暴露前就潛逃美國藏匿半年，但在去年12月12日遭美國移民及海關執法局（ICE）逮捕，主嫌楊文虎21日從美國洛杉磯押解返台，隨即移送北檢歸案。

調查局指出，楊文虎、王音之夫婦自2011年1月至2019年5月，以不實應收帳款向星展銀行等多家金融機構詐貸386億元，涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及商業會計法，不過在犯行曝光前，2人已於2019年6月1日潛逃出境，北檢在同年8月21日發布通緝。

逃至美國的楊文虎夫婦以為可以從此逍遙法外，但其實調查局早已在東西岸佈下天羅地網，首先掌握夫婦倆去年6月4日自上海浦東機場搭機飛往紐約，再轉往洛杉磯兒子住處。調查局隨即與ICE等執法機關合作，協調研究逮捕遣返作為，ICE於2019年12月12日在洛杉磯逮捕楊文虎夫婦。

調查局表示，楊文虎是以美國旅行授權電子系統（ESTA）取得免簽入境許可，因此無申請庇護資格，遂遭美方驅逐出境。美西時間1月20日搭乘長榮BR005班機，由ICE指派2名押解官執行遣返作業，於21日下午5時20分抵達桃園國際機場。

楊文虎入境後表示，對自己所為非常地後悔，其實在美國過得非常不好，並非外人所想像的那樣，能夠再度踏上台灣土地並接受法律的制裁，楊文虎感到十分的高興。另外，王音之因持B2觀光簽證，需於1月23日進行移民聽證會，調查局將持續與美方協調，期儘早將她緝返歸案。

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(中時電子報)