北京當局承諾將全力遏阻新型冠狀病毒肺炎擴散，緩解市場的不安情緒，鼓勵投資人在前一日大跌後逢低買進，周三南韓KOSPI指數收漲1.23%，為2,267.25點，收復前一日的失土。現代汽車上季由虧轉盈，終場股價大漲8.55%。韓元收漲0.21%，報1,164.6兌一美元。

(時報資訊)