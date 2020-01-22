中鋼(2002)經營團隊今(1月22日)日展開春節前夕拜年活動。中鋼公司董事長翁朝棟表示，世界鋼鐵協會(worldsteel)預測今年全球鋼材表面消費量將成長1.7%。隨著亞洲各鋼廠1、2月份的盤價皆陸續開出漲盤，因此審慎樂觀，預期今年鋼價及景氣可望逐步回升。

中鋼董事長翁朝棟表示，回顧去(108)年由於美中貿易戰終年紛擾、鋼材需求下滑，去年公司自結合併營收為3662億元，展望今(109)年，國際貨幣基金組織(IMF)預測全球經濟成長率為3.4%，較去年增加0.4個百分點。在鋼鐵市場方面，世界鋼鐵協會(worldsteel)也預測全球鋼材表面消費量將達18.06億公噸，年增率1.7%，其中需求成長動能主要來自於東協及印度等新興經濟體，特別在汽車業、建築業及機械設備等主要用鋼產業。隨著亞洲各鋼廠1、2月份的盤價皆陸續開出漲盤，因此審慎樂觀，預期今年鋼價及景氣可望逐步回升。

此外，新一期中鋼半月刊，中鋼公司董事長翁朝棟給同仁的一封信中，引用英國詩人雪萊〈西風頌〉中最後一句，「If Winter comes，can Spring be far behind？(如果冬天來了，春天還會遠嗎？)」，表示危機總是時時存在，必須具有應對危機的能力，才能化危機為轉機，勉勵同仁能在工作職務上堅守崗位、克盡職責、發揮中鋼精神。

中鋼董事長翁朝棟進一步指出，面對經營挑戰，要持續做好工安與傳承，並期許經營團隊及全體同仁戮力完成下列重點工作：一、安全第一，做好工安。二、文化技術，落實傳承。三、汰舊換新，提升效能。四、精進品質，降低成本。五、智能創新，技術領先。六、綠能產業，產業升級。

(時報資訊)