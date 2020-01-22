長達7天的春節假期即將開始，這段期間除了闔家團圓外，也是探訪親朋好友、外出走春的好時機，悠遊卡公司提醒，別忘了在皮夾裡的悠遊卡，是買禮品、逛市集或是搭乘大眾交通工具的必備良伴。

悠遊卡除了捷運、公車、Youbike之外，19日起開放試乘的雙北捷運環狀線持悠遊卡也可免費搭乘，帶著悠遊卡不但滿足「行」的便利性，也兼顧「吃、喝、玩、樂」，可以開開心心過個好年。

過年期間總是要辦辦年貨以及前往親朋好友家拜年、沾沾喜氣，在採買年節所需南北貨，與挑選年節禮品時，就可以到頂好超市、美廉社一次購足，即日起至1月底止，以悠遊卡/悠遊聯名卡結帳，都有獨家優惠提供給您。

悠遊卡春節期間活動。(悠遊卡公司提供／黃慧雯台北傳真)

如果是逛年貨大街還是夜市，更要帶著悠遊卡才夠力，年節期間悠遊卡在艋舺夜市有「嗶就送賀歲春聯貼紙」、「滿300元贈環保餐具」的活動，興仁花園夜市及樂華夜市則是推出滿額就可抽時下最夯的遊戲機Switch lite，不但有吃有拿還好玩。(詳情請見上表)

(中時電子報)