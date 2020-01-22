洄瀾灣增加漂亮的璀璨夜景。（台開提供／王莫昀台北傳真）

現場還準備有馬車，讓民眾如同白馬王子、白雪公主般，搭乘馬車慢遊洄瀾灣。（台開提供／王莫昀台北傳真）

新天堂樂園新增全台首見720度 DVD VR新娛樂設施。（台開提供／王莫昀台北傳真）

農曆春節七天連假，最夯旅遊行程就是循蘇花改，遠離西部空汙，脫下口罩，到花蓮展開健康樂活之旅！迎接金鼠年，不但台開心農場種植得生氣勃勃的向日葵，破紀錄地多達8萬株，讓前往遊客欣賞到一望無際的黃色花海，新天堂樂園也新增全台首見 DXD VR 快閃體驗店，打造出可720度旋轉的球型座艙，讓玩家輕鬆「翱翔天際」，體驗4D震撼的臨場飛行射擊。

農曆春節期間，開心農場全天不打烊，白天晚上都可讓遊客意猶未盡，台開指出，開心農場夜間新裝設璀燦燈海，讓園區樹木上的燈飾，與湖面粼粼波光相呼應，如同一幅藝術大師經典作品。

如今也正是賞鳥季節，洄瀾灣純淨自然的生態環境吸引百鳥築巢過境，多種鳥類及稀有的保育鳥類千里迢迢到訪，逾170種以上珍貴鳥類在洄瀾灣聚集，如黑面琵鷺、唐白鷺、小燕鷗、魚鷹、遊隼等，遊客輕按快門便能捕捉這些嬌客的遨翔英姿。現場還準備有馬車，讓民眾如同白馬王子、白雪公主般，搭乘馬車慢遊洄瀾灣。

迎接花蓮交通全新時代來臨，洄瀾灣場域內也備足了5000多個停車位，讓每一位遊客免於擔心停車困擾，盡情欣賞大自然與暢游新天堂樂園。

近年來大家越來越重視PM2.5對健康的影響，而花蓮PM2.5全台最低，好山好水好空氣，常有人以「花蓮的土會黏人、來花蓮深呼吸」比喻花蓮。由於蘇花改通車後，隨時都可以出發到花蓮旅遊，從台北開車只要2.5小時，花蓮輕旅行彈性度假風已儼然成形，網路上討論移居花蓮聲量也越來越多。

台開指出，開心農場、新天堂樂園等提供多元遊樂好點子，讓民眾遠離西部空汙，摘下口罩，享受一個健康又自在的假期。

像是全台第一個 DXD VR 快閃體驗店就在花蓮新天堂樂園，全新模擬實境飛行射擊遊戲，座艙本體外觀模擬真實轟炸機球型炮塔，以二次大戰塞班島戰役作為主題背景結合射擊與 VR 虛擬實境效果，打造出可720°旋轉的球型座艙。操作者能夠做出翻轉、旋轉等動作，讓遊客體驗 4D 震撼的臨場飛行射擊。

台開指出，VR 以極致的體感、撼動人心的頂級視聽饗宴，帶來逼真的實際互動，讓玩家輕鬆融入遊戲角色，且近期特別新增多項設備，如「DXD VR 未來座艙」、「生化煉獄」、「魂飛魄散」、「極限對決」、「野人戰爭」、「阿努瓦的寶藏」、「怪怪屋」、「極速快車」等，開啟玩家嶄新視野。

(中時 )