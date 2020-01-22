金曲歌王乱彈阿翔受品牌「AVILAS」邀約成為2020年最新代言人，特地打造廣告主題曲〈殊途陌生人〉，並前往冰天雪地的北海道拍攝形象廣告及MV，面對負10度低溫，乱彈阿翔穿著一身代言的禦寒外套抗寒，直呼頂得住；沒想到正式開拍時遭遇超大暴風雪，險被冰雹砸到，更因為路面結冰太滑差點滑下山谷。

乱彈阿翔為代言創作新歌〈殊途陌生人〉。（相信音樂提供）

此次北海道行程僅有3天，第一天沒下雪，沒想到隔天拍攝時突然下起暴風雪，同時還打雷下起冰雹，工作人員趕緊撤離，乱彈阿翔也緊急換拍攝地點，他說：「幸好沒被冰雹打到，不過氣溫太低了，只有負10度，大家都受不了，我第一次看到這麼大的雪。」

天氣惡劣加上工作時間較短，拍攝團隊只能抓緊時間搶拍，一直到第三天回程，前往機場的路上仍一路在拍攝畫面，乱彈阿翔也開了一小段公路，雖說日本右駕讓他有點不習慣，「還好工作團隊挑比較安全的路讓我開，覺得還可以駕馭。」不過乱彈阿翔心有餘悸地回憶，他們一邊搶拍、一邊搶時間趕飛機，開到其中一段特別滑的結冰路面時，前方工作人員的車突然打滑，差點滑下山谷，幸好撞上護欄彈了回來，否則後果不堪設想。

這回在北海道暴風雪工作的經驗，乱彈阿翔印象非常深刻，也表示被雪淋過後，對歌詞的感覺又有了新的啟發，回來後還更改部分歌詞，他笑說：「所以後來對嘴的畫面都不能用。」乱彈阿翔新單曲〈殊途陌生人〉22日於數位平台上架，相關訊息可上乱彈阿翔官方臉書查詢。

(中時 )