第15屆KKBOX風雲榜以「連結多元，音愛而生」為主軸，由華語樂壇新生代歌手Ching G Squad團員高爾宣、婁峻碩、唐仲彣、芮德以及吳卓源、Karencici、屁孩等共同創作的歌曲〈Better Than Love〉，用新世代的觀點、音樂能量傳達「愛」的意義。

高爾宣（右起）、唐仲彣、吳卓源、Karencici、芮德、婁峻碩、屁孩在15屆KKBOX風雲榜上演唱新歌〈Better Than Love〉。（華風數位提供）

提及每個人對於「愛」的見解，高爾宣感性的說：「理解對方」，唐仲彣、RĒD°芮德認為是「擁抱」，婁峻碩套用歌詞「 Love always wins 何必裝著酷」並補充說：「我們把溫暖傳遞出來」。吳卓源搞笑說：「別人幫我洗頭的時候就是愛」，道出眾多長髮女孩的真實心聲。屁孩則展現專屬幽默，用自己的歌詞回應「最後他們問我什麼叫做愛，我說跟著我做，就是愛。」至於Karencici表示：「愛是自由的，無法定義，每個人都可以定義自己的愛」。至於何種舉動能感受到「愛」，大家不約而同喜歡眼神與肢體交流互動。

吳卓源（右起）、芮德、Karencici在15屆KKBOX風雲榜合唱新歌〈Better Than Love〉。（華風數位提供）

農曆新年到來，前陣子工作壓力大的高爾宣，也表示將好好出國休息，從中找回單純開心作音樂的開心時光。近日接拍廣告的婁峻碩，也透露今年將推出具有自我風格的專輯。唐仲彣將推出個人專輯外，他透露跳街舞是興趣，也是舒壓方式，笑說「我會好好練習街舞，然後在IG耍帥，歡迎大家多多來捧場」。芮德透露今年也會發新專輯跟個人演出，並花時間把跳舞肢體動作的感覺找回來。

剛推出新專輯《5am》的吳卓源笑說：「多創作、多運動，然後戒消夜」。Karencici也預計暑假推出新專輯「我會努力練腹肌，希望宣傳時讓大家看到」。才推出專輯《屁文觀止》的屁孩直言：「就讓我順其自然得個金曲獎吧！」展現企圖心，而屁孩首場演唱會「屁孩感謝祭」將於2月14日在Legacy Taipei登場。

(中時 )