春節闔家團圓，台中市社會局、甘霖基金會及市議員李中等人，22日探訪中市多名獨居弱勢族群，致贈年菜與慰問品，表達社會的愛心與關懷。值得一提的是，96歲的高呂奶奶平時利用捐贈毛線織打毛衣，去年就捐贈向上福利基金會及鎮瀾兒童家園多達150件毛衣，讓愛心善行正向循環。

台中市愛心企業包括櫻花建設總經理陳世英、根園建設總經理謝麟兒、萬群地產總經理謝坤成、時詣廣告總經理朱昌碩、世界鴻廣告董事長林傳傑、建築師吳六合等企業人士，秉持回饋社會理念，多年來，春節前均捐款致贈獨居老人年菜，今年擴大到身障獨居弱勢，社會局、甘霖基金會及李中等人在22日展開探訪送年菜。

社會局長彭懷真表示，愛心企業將愛心擴大到全台中市獨居身障者，讓獨居弱勢族群在春節期間每天都可享用豐富年菜，感受社會的溫暖；李中也表示，在經濟不景氣時代，更顯得難能可貴。

甘霖基金會執行長林錦雪表示，獨居者因為受傷疾病、或因已無親人，多半缺乏外出能力只能待在家中，社工員利用平時送餐的機會給予關懷，呼籲市民若行有餘力，歡迎加入志工或捐款、捐物資行列，關懷社區中獨居長輩及身障者。

獨居長輩不僅接受社會關懷，也奉獻一己之力展現愛心。高齡96歲的高呂奶奶雖然無法外出，然而平時會利用婦女會捐贈的毛線織打毛衣，2019年更捐贈給向上福利基金會、鎮瀾兒童家園高達150件毛衣，讓善行形成正向循環，讓社會愛心源源不絕。

(中時 )