台灣第一個由地方政府斥資成立的高爾夫訓練基地，21日在花蓮平和國中啟用，中華民國高爾夫協會也舉辦訓練營，吸引16位高球小將參加，為推動高爾夫基層扎根寫下歷史新頁。

花蓮縣高爾夫訓練基地位於夀豐鄉平和國中校內，設有簡易真草果嶺及發球區，從發球區至果嶺長達170碼，相當適合8到12歲高球初學者使用，長期致力於推動花蓮縣高爾夫扎根的東華大學楊昌斌教授表示，在縣府教育處長李裕仁及平和國中校長黃建榮兩位幕後推手共同努力下，這座位在花蓮的高球訓練基地才得以順利落成，「這也是中華高協與縣政府及地方三方通力合作，推動基層高爾夫扎根的第一砲，且宣告花蓮已邁入培訓選手的新紀元，非常具有指標意義。」

中華高協為了充實花東高爾夫訓練營的內容與質量，除派出名教練高嘉鴻擔任講師，從21日至23日，進行為期三天的訓練營，並增加場地實作份量，中華高協理事長王政松也指示辦公室主任彭冠彰坐鎮協調。

小球員專心學習高球技巧。(高協提供)

中華高協理事長王政松自2018年上任後，非常重視花蓮高爾夫基層扎根，除了增闢花東地區高球訓練營外，去年底更親自到花蓮視察基層扎根成果，捐贈1161支全新球桿給花蓮各基層扎根學校使用。

為了讓訓練營圓滿舉行，花蓮高爾夫委員會主委黃冠欽透過商場人脈爭取贊助，包括花蓮縣國際第一獅子會會長林祥富捐贈平和國中高爾夫發展基金、花蓮縣麥當勞董事長楊正道提供餐點、東鼎營造工程有限公司董事長許至勝提供訓練營練習用球600顆，女子職業好手程思嘉創辦的「思嘉關懷列車」也開到花蓮，由教練江光超老師，代表贈送每位參加學員球帽。

長期協助花蓮高爾夫訓練的中華高協北區總教練高嘉鴻表示，花蓮雖地處偏鄉，資源較缺乏，但花蓮縣高爾夫委員會主委黃冠欽廣邀地方仕紳提供贊助共襄盛舉，讓他感受到花蓮對高爾夫教育發展的強烈企圖心，也看到花蓮的希望與未來，他強調，這套基層高球扎根的模式，也可以運用至其他各縣市。

(中時 )