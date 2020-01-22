國民黨代理主席林榮德今天下午主持總辭後首場中常會，關於近期拋出60歲以上中常委退出中常會、檢討黃復興黨部等言論，造成反對聲浪四起，國民黨文傳會代理主委王育敏在常會前受訪表示，黨內大致認同成立改革委員會，林榮德沒有要向中常委致歉問題，也有常委在餐會上自嘲「60歲坐這邊」，黨的改造需兼具老幹新枝等各個力量。

國民黨敗選後，代理主席林榮德與代理秘書長曾銘宗中午舉辦感恩尾牙餐會，邀集中常委與近百名黨工，享用約150元的雙主菜便當，慰勞這一年來的辛勞，曾銘宗表示，雖然黨面臨重大挫敗，但大家仍堅守崗位，中華民國需要壯大的反對黨，國民黨責無旁貸。

林榮德自上週三拍板代理主席後，接連拋出60歲以上中常委退出中常會、檢討黃復興黨部等言論，引起反對者砲聲隆隆，詢及林榮德是否在餐會上向中常委致歉，文傳會代理主委王育敏說，沒有致歉問題，林與曾都強調國民黨處於低迷困、歷史改革契機，希望常委能跟上改革氛圍，也有常委在餐會上自嘲「60歲的坐這邊」。

王育敏表示，希望黨的改造能年輕化、接地氣，這不見得是年齡問題，有些年紀大的也有新觀念，但未來需要重視老中青、老幹新枝等每個力量。

下午中常會將通過中常委選舉時程表與作業細則，林榮德與曾銘宗對此力推黨主席與中常委選舉脫鉤舉行，傳出若延後中常委任期恐遭受質疑，因此有人建議過渡期間，除非必要，不然暫停中常會開會，待改革委員會檢討報告出爐後再開會。

對此，王育敏指出，中常委選舉是否如期舉行，或等改革委員會結論出爐後再舉辦，各有利弊，若無法延後，鼓勵具有選舉資格的年輕人多爭取中常委。她說，中午便單會大家對於成立改革委員會大致認同，未來無論組織改造、財務改善、爭取中間選民與年輕人認同、接地氣等都是改革重點。

媒體詢問，不分區立委吳斯懷未來將前進外交國防委員會，王育敏說，這部分由黨團協調安排。

(中時 )