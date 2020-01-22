台中三井OUTLET觀景台 民賞海景驚見浮屍 15:582020/01/22 中時 王文吉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民眾在台中三井OUTLET觀景台，驚見「中遠之星」客貨輪旁有具浮屍，台中港務消防隊派員到場打撈，死者僅能辨識男性，身分待確認。（台中港務消防隊提供／王文吉台中傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民眾在台中三井OUTLET觀景台，驚見「中遠之星」客貨輪旁有具浮屍，台中港務消防隊派員到場打撈，死者僅能辨識男性，身分待確認。（台中港務消防隊提供／王文吉台中傳真） 逛港景商場驚見浮屍！一名蕭姓女子22日在台中三井OUTLET觀景台，驚見北側碼頭海面有人落海，在港區水面上載浮載沉。消防隊員獲報立即前往救援，救援人員下海打撈上岸，落水男子面部朝下，全身僵硬，雙手抱胸，已明顯死亡，身分有待確認。 台中港務消防隊中午近1時獲報，立即派遣南堤、防風林等2分隊5車10人前往救援，並在19號碼頭「中遠之星」客貨輪旁發現男性落水者，全身著藍色短襯衫、藍長褲、白色球鞋，已明顯死亡。救災人員將遺體打撈上岸，身上未發現任何證件，身分及落水原因有待調查。 (中時 ) #救援 #人員 #發現 #死亡 #身分 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中后里中社花市迎新春 身分證末「20」免費入園 14:462020/01/19 生活 IFPA引進亞太保險獎 接軌世界 04:102020/01/20 產業特刊 財政部兩大措施 查個人稅更輕鬆 11:132020/01/20 財經 「香菇頭＋綠色運動服」金秀賢為《愛的迫降》再裝傻 15:362020/01/20 娛樂 民衝嘉市府9樓開窗 英語第1名警隊神救援 16:052020/01/20 社會 燒了一天多梨山森林大火 陸空聯合搶救終獲控制 18:292020/01/20 社會 台中潭子火燒車 一焦屍待釐清身分 18:502020/01/20 社會 武漢15名醫務人員感染肺炎 1例危重症 11:172020/01/21 兩岸 廂型車自撞電線桿 2人度受困車內 19:412020/01/21 社會 陸總理李克強考察青海 看望醫護人員：「拜託你們了！」 12:412020/01/22 兩岸 社會熱門新聞 台中三井OUTLET觀景台 民賞海景驚見浮屍 - 社會 雲林網友po文散播疫情謠言 衛生局將開罰 - 社會 防疫總動員 雲林縣6家地區醫院與119待命 - 社會 活春宮男主角到案 妻罵出名了 - 社會新聞 - 中國時報 外遇事件大逆轉！小三真實身份曝光 關鍵都靠「一統徵信社」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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