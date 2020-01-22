民眾在台中三井OUTLET觀景台，驚見「中遠之星」客貨輪旁有具浮屍，台中港務消防隊派員到場打撈，死者僅能辨識男性，身分待確認。（台中港務消防隊提供／王文吉台中傳真）

逛港景商場驚見浮屍！一名蕭姓女子22日在台中三井OUTLET觀景台，驚見北側碼頭海面有人落海，在港區水面上載浮載沉。消防隊員獲報立即前往救援，救援人員下海打撈上岸，落水男子面部朝下，全身僵硬，雙手抱胸，已明顯死亡，身分有待確認。

台中港務消防隊中午近1時獲報，立即派遣南堤、防風林等2分隊5車10人前往救援，並在19號碼頭「中遠之星」客貨輪旁發現男性落水者，全身著藍色短襯衫、藍長褲、白色球鞋，已明顯死亡。救災人員將遺體打撈上岸，身上未發現任何證件，身分及落水原因有待調查。

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