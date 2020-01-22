嘉義縣竹村國小8年前深耕校園足球風氣，由教練兼任行政的總務主任沈維育（中）帶領孩子在草皮上奔跑競技。（竹村國小提供／張毓翎嘉義傳真）

非科班出生的沈維育未支領鐘點費，主動在下班後，教導孩子更上一層樓，繼續為學校爭光。（竹村國小提供／張毓翎嘉義傳真）

竹村國小雖是70多人的小校，但現在全校有將近一半的孩子，放學後留在學校練習足球。（竹村國小提供／張毓翎嘉義傳真）

朴子市長吳品叡20日到學校貼紅榜，竹村國小足球隊堪稱「朴子之光」。（竹村國小提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣竹村國小8年前深耕校園足球風氣，成立足球社團，由教練兼任行政的總務主任沈維育帶領孩子在草皮上奔跑競技，近年更是比賽的常勝軍，現在球隊年關之際再揚威，參加體育署舉辦首屆「國民小學足球世界盃」初賽，勇奪男子組冠軍，5月將代表嘉義縣參加全國賽。

竹村國小雖是70多人的小校，但現在全校有將近一半的孩子，放學後留在學校練習足球，孩子在沈維育訓練下，這幾年踢出不少好成績，光是這學期，足球隊就拿下6座冠軍杯；非科班出生的沈維育未支領鐘點費，主動在下班後，教導孩子更上一層樓，繼續為學校爭光。

沈維育說，以桌球為例，球彈出界就直接失分，但在足球場上，假設球員傳球失誤，不會立即失分，隊友會馬上遞補上來，守門員也會謹守球門，他教導小選手秉持著「犯錯不可恥」的信念，重要的是趕快彌補錯誤，並相信隊友能守住第二道防線。

沈維育驕傲地說，竹村的孩子有股不輕易放棄的「拚勁」，有次比賽一開始被對手踢進2球，但最後竹村「10比2」倒贏對手8分。不過，他也提到，幾次去全國性舞台參賽，發現竹村仍是無法和都市型的學校，或專門培育足球選手的球隊比擬，但他告訴孩子，輸或贏都沒關係，看到更廣闊的世界，獲得收穫才是最重要的。

校長吳貞宜表示，學校推展足球的原因之一，是教育孩子團隊合作的精神，使他們彼此激勵、感情更好；她回憶，之前辦慶功宴，即將畢業的足球隊長沈品寬以「在場上，要永不放棄任何一顆球」一句勉勵學弟，她說，孩子帶著這份心，不管是教練或家長都很感動。

(中時 )