《日股》肺炎恐慌緩解，日股溫和反彈 15:572020/01/22 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人對中國新型冠狀病毒肺炎疫情擴散的恐慌情緒緩解，周三日經225指數收漲0.70%，為24,031.35點。東證一部指數收漲0.53%，為1744.13點。 交易員表示，北京當局對肺炎疫情擴散的反應，減輕了爆發全球大流行的恐懼，中國和香港股市反彈走高，亦為日股帶來提振。 衛生保健類股持續受到買盤追捧，而觀光類股表現仍然疲弱。防護衣供應商Azearth收漲23.9%，纖維紡織廠Omikenshi收漲9.9%，兩檔股票前一日均亮燈漲停。空調設備公司大金工業收漲2.3%。 (時報資訊) #中國 #日股 也許您會感興趣 推薦閱讀 觀念平台－海嘯後十多年，債務問題嚴重 04:102020/01/20 產業特刊 《日股》美股創新高，日經指數早盤收漲0.25％ 11:272020/01/20 財經 即時雨緩解野火 澳網今日如期開打 15:422020/01/20 體育 《日股》日經指數收漲0.18％，登15月新高 15:412020/01/20 財經 《韓股》韓股收漲0.54％，製藥口罩股飆升 15:582020/01/20 財經 便祕時別喝奶 吃這7類食物才有效 20:052020/01/20 生活 《國際油價》中東情勢緊張支撐，周一倫敦原油期貨收漲 10:172020/01/21 財經 《日股》憂中國肺炎疫情擴散，日經早盤收跌0.75％ 12:162020/01/21 財經 《日股》日經指數收跌0.91％，防疫股受追捧 15:402020/01/21 財經 《日股》日經指數早盤收漲0.51％，衛生保健股續揚 11:592020/01/22 財經 財經熱門新聞 驚！黑天鵝又來 美股變臉 台積電ADR躺槍 - 財經 台灣經濟被低估 謝金河：去年GDP沒人猜對 - 財經 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 投資團隊傳何煖軒屬意接遠航 近日曾訪民航局 - 財經 - 工商 蘋果降價奏效！iPhone 11系列在美賣翻 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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