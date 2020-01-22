投資人對中國新型冠狀病毒肺炎疫情擴散的恐慌情緒緩解，周三日經225指數收漲0.70%，為24,031.35點。東證一部指數收漲0.53%，為1744.13點。

交易員表示，北京當局對肺炎疫情擴散的反應，減輕了爆發全球大流行的恐懼，中國和香港股市反彈走高，亦為日股帶來提振。

衛生保健類股持續受到買盤追捧，而觀光類股表現仍然疲弱。防護衣供應商Azearth收漲23.9%，纖維紡織廠Omikenshi收漲9.9%，兩檔股票前一日均亮燈漲停。空調設備公司大金工業收漲2.3%。

(時報資訊)