中華電(2412)今(22)日舉辦法人說明會，累計2019年每股賺4.23元，未達財測目標。中華電看好隨著5G、寬頻業務以及東奧等熱門運動賽事帶動MOD表現，目前中華電有信心掌握2020年成長契機，此外，也期待資通訊業務能扮演帶動公司營運的另一股新動能。

中華電2019年第4季合併營收為552.3億元，較2018年同期減少0.5%，歸屬於母公司業主之淨利為78.0億元，減少7.3%，每股盈餘1.01元；累計2019年營業淨利為407.0億元，較2018年同期減少6.8%，營業淨利率為19.6%，2018年同期為20.3%。歸屬母公司之業主淨利為328.1億元，減少7.6%，每股盈餘4.23元。

中華電表示，2019年第4季持續站穩市場領導地位，營收市佔率與客戶數市佔率皆微幅上升，為即將到來的5G布局立下堅實基礎，固網寬頻ARPU亦成長，顯示我們持續推動客戶升速策略奏效，MOD業務則因頻道自選餐的最高資費方案仍是多數用戶首選，有效帶動營收向上，此外，受惠於部分大型專案營收挹注，以及經常性專案營收的成長，帶動資通訊業務營收重回成長軌道。

中華電也說，公司有信心在現有優勢上掌握2020年的成長契機，5G頻譜第一階段競標已於近期結束，預計於今年第三季開放5G服務，寬頻業務方面，將持續鼓勵用戶升速以帶動ARPU增加；MOD方面，中華電將持續引進熱門運動賽事，例如即將到來的東京奧運，以刺激客戶數及營收成長；此外，中華電會持續深耕自有資通訊產品與服務，期待資通訊營收持續成長，成為帶動公司營收成長的重要動能。

(時報資訊)