《國際金融》意外！馬來西亞央行降息1碼 15:572020/01/22 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞央行周三意外宣布調降基準利率1碼（25基點），至2.75%，盼藉此提振民間消費，並維護經濟成長。 經濟學家普遍預期該央行將維持利率不變。 馬來西亞央行上次降息在去年5月，降幅為1碼，在全球需求低迷不振之際，為國內經濟成長注入成長動能。 (時報資訊) #馬來西亞 #央行 #利率 #降息 也許您會感興趣 推薦閱讀 喜馬拉雅山突發雪崩7人失蹤 3台人狀況不明 13:232020/01/18 國際 萬華分屍案 親屬將鄧女骨灰帶回馬來西亞 14:032020/01/19 國際 台灣18歲～20歲死於意外最多 外傷醫學會：建立資料庫預防 13:412020/01/19 生活 身分證末2碼20 免費遊中社花市 04:102020/01/20 地方新聞 金鼠年春節購物用台灣Pay 抽10萬現金與Gogoro 2 15:332020/01/20 科技 《電腦設備》英業達今年營收拚雙位數成長，蓄勢明年爆發 16:482020/01/20 財經 不當垃圾傾倒場！馬來西亞退回「洋垃圾」 22:002020/01/20 國際 人行LPR報價不變 降息暫時落空 04:102020/01/21 焦點新聞 快訊》男闖平交道遭自強號撞擊 南迴線暫時不通 14:372020/01/21 社會 高雄智慧交通QR CODE下月啟用 大眾運輸「碼」上可搭 15:372020/01/21 財經 財經熱門新聞 驚！黑天鵝又來 美股變臉 台積電ADR躺槍 - 財經 美晶片老大跪了！求救台積電7奈米 - 財經 多年來頭一遭！南山人壽被降評 - 財經要聞 - 工商時報 就在4月…決戰死敵！台積電驚爆3奈米內幕 - 即時 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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