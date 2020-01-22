馬來西亞央行周三意外宣布調降基準利率1碼（25基點），至2.75%，盼藉此提振民間消費，並維護經濟成長。

經濟學家普遍預期該央行將維持利率不變。

馬來西亞央行上次降息在去年5月，降幅為1碼，在全球需求低迷不振之際，為國內經濟成長注入成長動能。

(時報資訊)