新人盧子杰從選秀節目脫穎而出的，近日推出單曲〈54〉， 〈54〉同音於〈武士〉，大家所知的武士精神就是忠誠、守護，但是盧子杰在這首歌上，想表達的是武士在面對現實的壓力下，必須要違背自己的信念而去妥協下的無奈、憤怒的情緒。 高中學音樂的他一開始是擔任鼓手的角色，後來發現自己唱歌的表演比打鼓來得好，也是從那個時候開始學習創作。從高二開始創作的他，向來習慣用數字替歌曲命名，想讓歌迷聽到歌曲的時候，有想像的空間，當他在創作音樂的同時，腦海中已經浮現這首歌曲的畫面。

整首歌的亮點，尾奏木吉他所彈奏的旋律，正是盧子杰於比賽中第一首表演歌曲都是改編自周杰倫「忍者」相同樂句，如此別具心裁的小巧思也與編曲融合得宜。整首歌曲氛圍循序漸進且鋪陳得宜，不論在演唱或是編曲上的的不同詮釋讓人驚喜且爆發力十足。

面對年節即將到來的他，開心的說：「終於可以回家跟家人聚在一起耍廢了！」盧子杰說起過年的記憶就是全家人到餐廳吃飯，在家玩麻將、桌遊跟電動，最開心莫過於領紅包跟抽紅包。他笑說「抽紅包就是家中長輩拿出給小孩們的紅包，讓小孩們自己抽，這時候就是要看自己過年運氣好不好，曾經抽中最高金額的紅包」；過年期間特別幫家中毛小孩準備過年年菜？盧子杰笑說：「當然是沒有，還是他們吃平常的飼料，不過我們出門後，不知道他們四隻小動物會不會湊在一起自己圍爐跟打麻將！」

盧子杰近日推出新單曲。（愛貝克思提供）

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