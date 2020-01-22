祈錦鈅攜手許莉潔在農曆春節前接受毛小愛寵物平臺邀約，探訪「動物收容所」擔任一日志工，兩位愛狗人士，談起寵物經就淘淘不絕，許莉潔的右手上有一個之前養的亡犬「屁屁」的刺青，她說：「每次看到這個刺青，就會想起牠在的時光，也覺得幸好當時有刺， 讓屁屁好像時刻都陪伴在她身旁一樣。」小鈅分享自己養了網美寵物犬「球球」人見人愛，每次帶出門想跟球球拍照的人比我還多，覺得很有成就感。

兩人除了餵食、溜狗，還有旺旺黃金鼠來寶的任務簡稱「清理狗便便」，莉潔表示她撿到的都是一顆一顆比較乾燥的，比較好撿啦！因為她撿的速度很快，還被小鈅封為「No. 1鏟屎官」相較小鈅要清理的狗黃金水水的，一樣不坑一聲的清理乾淨，讓工作人員對小鈅另眼相看，小鈅笑說：「有養狗狗就會清理狗狗便便，當下很好奇他們平常吃什麼！希望他們健健康康的。」兩人在被安排要遛狗時，國民女友祈錦鈅魅力無法檔，黑狗兄瞬間爆衝。

許莉潔說：「我跟小鈅各自被分配了一隻小狗準備帶去溜，看著小鈅被她牽的黑狗兄拖著跑，超好笑的，但後來有兩隻動物之家的看門狗狗原本悠閒地躺在地上，竟然馬上起身追過來汪汪叫維持秩序，黑狗兄馬上很乖定住，結束了一陣騷動。」小鈅也說：「我覺得狗真的非常有靈性，動物之家的毛小孩應該也會懷念他們的家人，現在有愛心的人很多，也希望大家平常可以去陪陪這些毛小孩有錢出錢、有力出力，想養狗的朋友也可以去看看，其實真的都很乖也很健康，希望毛小孩們趕快找到新家！」

祈錦鈅（右）攜手許莉潔擔任志工。（毛小愛提供）

祈錦鈅（左）攜手許莉潔擔任志工。（毛小愛提供）

(中時 )