中天《小明星大跟班》農曆春節不打烊，除夕（24日）晚上加碼播出2小時「鼠你最旺特別節目」，主持人吳宗憲、吳姍儒（Sandy）將從晚間10點到12點陪伴觀眾在圍爐後延續歡笑時光，邀請到劉畊宏、Ben、黃鐙輝、陳立芹等4位藝人帶著家人上節目，還有小鐘、康康、貝童彤、斯亞等人擔任表演嘉賓。

小泡芙（左）淚灑攝影棚。（中天提供）

曾參與親子實境秀節目《爸爸去哪兒5》的可愛星二代小泡芙難得現身，劉畊宏一家5口首度合體錄影，沒想到一場「家庭圓夢計畫」挑戰賽卻讓小泡芙淚灑攝影棚。製作單位將夢幻新年禮物搬到現場，星爸們必須完成指定任務才能將禮物打包回家，率先登場的劉畊宏帶著三名子女（宇恩、小泡芙、宇珊）的期待，挑戰劍玉過5關，無奈失手，吳宗憲見狀開玩笑對宇恩、宇珊說：「iPad拿走囉，不然拿走腳踏車好了。」兄妹瞬間淚崩，小泡芙也因擔心拿不到芭蕾舞衣而放聲大哭，斗大淚珠伴隨嚎啕哭聲，讓現場眾人心疼不已，Sandy忍不住大喊：「這段剪掉，重錄啦。」

6歲的小泡芙2年前參與實境秀《爸爸去哪兒5》錄影後爆紅，甜美小臉蛋加上貼心的可愛模樣圈粉無數，「鼠你最旺特別節目」每位星二代一出場就對吳宗憲說吉祥話討紅包，小泡芙先是甜美燦笑說：「鼠一鼠二，屬於你。」融化眾人，過了一會兒吳宗憲再問：「還有別的嗎？」小泡芙竟脫口說出：「祝憲哥小孩『鼠』不完。」笑翻全場，Sandy面露無奈好氣又好笑，馬上拿著一個紅包遞過去並喊，「這是封口費。」

黃鐙輝跟老婆萁萁則帶著兒子黃尚好一同上節目，為了將老婆想要的C牌名牌包、兒子想要的寶可夢全國大圖鑑帶回家，黃鐙輝挑戰生理時鐘計時賽，他自創用唱歌來計時，唱到某一句台詞按下計時器，努力達成指定秒數，為妻小卯足全力，沒想到兒子黃尚好「金口不開」，連一句加油也不願意對老爸喊，逼得來賓康康趕緊跳出來圓場說：「我媽媽說我也是八歲才會講話啦。」

(中時 )