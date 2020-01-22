卓蘭山尾伯公廟旁200多歲榕樹爺爺，因染上樹癌「褐根病」，隨時有倒塌危險，縣府1月中旬進場架設大型支撐架，里民妙喻「榕樹爺爺撐拐杖」。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

搶救山尾伯公廟旁200多歲榕樹爺爺，苗58鄉道內側車道暫時封閉，縣府呼籲用路人小心通行。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣卓蘭鎮上新里與內灣里交界處，山尾伯公廟前有棵200多歲的老榕樹，因染上樹癌「褐根病」隨時有倒塌危險，縣府1月中旬執行搶救工程，已架設大型支架支撐樹體，但因應工程需求，暫時封閉苗58鄉道內側車道，呼籲春節返鄉民眾行經該路段，務必減速並相互禮讓。

山尾伯公廟旁的榕樹爺爺，是當地的精神象徵也是地方信仰，去年確診罹患樹癌「褐根病」，近期天氣漸暖，病原菌擴展迅速，不僅可以肉眼清楚看見地際根部包覆菌絲面，感染的樹組織也有褐色網紋，鄉親頻向縣府陳情，期望「原地搶救」，農業處考量樹體海綿化恐無預警傾倒，1月14日起進場搶救。

目前大型支架已架設完成，給予樹體支撐力，並進行榕樹開根、導根作業，附近里民目睹工程，妙喻就像是「榕樹爺爺撐拐杖」，農業處指出，樹癌搶救時程十分緊迫，治療染上褐根病的樹木也非一蹴而成，苗58鄉道因應後續工程施作，內側混和車道暫時封閉，並設有紐澤西護欄和交通導標引導交通。

自然生態保育科說明，第一階段「開根」，是先在樹幹上挖掘至木質部深度的小洞，在包覆沾有開根劑的水苔，最後將其釘附在樹幹上，促進新生健康根系，而新生根系未來可取代被切除染病的根部，延續老榕樹生命力；「榕樹爺爺搶救計畫」也考慮在樹下進行研習活動，除宣導褐根病防治外，也添加里民與老榕樹的共同記憶。

搶救山尾伯公廟旁200多歲榕樹爺爺，苗58鄉道內側車道暫時封閉，縣府呼籲用路人小心通行。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

(中時 )