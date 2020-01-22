外傳調查局將8卷林宅血案的機密檔案延長保密30年拒絕公開，對此，法務部長蔡清祥22日表示，由於檔案涉及其他機關，調查局向法務部回報正協調處理中，也已指示趕快釐清對外詳細說明。

據悉，是行政院促轉會質疑調查局不能公開保存的機密檔案的原因。蔡清祥說，調查局回報檔案還涉及其他機關，必須要求相關的機關同意解密，不能單獨決定解密，目前等待回覆中。蔡清样說，他指示調查局，不管是不是別人也要負責，調查局有責任要趕快釐清，對外詳細說明。

(中時 )