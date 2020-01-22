林宅血案檔案延長保密 蔡清祥：調查局盡速說明 16:042020/01/22 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡清祥指示調查局趕快釐清林宅血案檔案，對外詳細說明。（張孝義攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 外傳調查局將8卷林宅血案的機密檔案延長保密30年拒絕公開，對此，法務部長蔡清祥22日表示，由於檔案涉及其他機關，調查局向法務部回報正協調處理中，也已指示趕快釐清對外詳細說明。 據悉，是行政院促轉會質疑調查局不能公開保存的機密檔案的原因。蔡清祥說，調查局回報檔案還涉及其他機關，必須要求相關的機關同意解密，不能單獨決定解密，目前等待回覆中。蔡清样說，他指示調查局，不管是不是別人也要負責，調查局有責任要趕快釐清，對外詳細說明。 (中時 ) #調查局 #檔案 #指示 #機關 #蔡清祥 也許您會感興趣 推薦閱讀 小三嗆人夫「幹一次9000」 還討自慰影片 11:392020/01/19 社會 《國際產業》歐洲GDPR隱私法催生1.26億美元罰款，主管機關：才開始 12:332020/01/20 財經 春節臨近 習李對肺炎疫情指示：維護社會大局穩定 20:532020/01/20 兩岸 台美布天羅地網 洛杉磯逮潤寅楊文虎 09:452020/01/21 社會 調查局罕見長槍戒護 潤寅楊文虎押返臺灣 20:532020/01/21 社會 春節將至 法務部視訊會議掌握囚情 21:122020/01/21 社會 【極惡賤商4】主管機關不管用途 冷看民眾遭騙血汗錢 08:052020/01/22 社會 不多談黨內主席之爭 侯友宜指示抗疫層級提高 12:212020/01/22 政治 因應武漢肺炎 政院指示今釋出口罩 14:482020/01/22 政治 潤寅詐貸386億主嫌押解返台 楊文虎：十分高興回到台灣 15:452020/01/22 社會 社會熱門新聞 台中三井OUTLET觀景台 民賞海景驚見浮屍 - 社會 雲林網友po文散播疫情謠言 衛生局將開罰 - 社會 防疫總動員 雲林縣6家地區醫院與119待命 - 社會 活春宮男主角到案 妻罵出名了 - 社會新聞 - 中國時報 外遇事件大逆轉！小三真實身份曝光 關鍵都靠「一統徵信社」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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