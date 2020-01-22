臺大雲林分院22日進行因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情演練，縣長張麗善（左四）親自視察。（周麗蘭攝）

醫護人員演練穿上隔離衣。（周麗蘭攝）

衛福部21日公布我國確診首例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案，雲林縣目前並無疑似、也沒有確診個案，不過有網友在「斗六人文社交圈」發布疫情消息，雲林衛生局表示，散播疫情謠言已觸法，將循截圖進行調查，依傳染病防治法第63條開罰。

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，雲林縣衛生局22日下午兩點半責成臺大雲林分院邀集各地區責任醫院進行發燒篩檢就醫分流演習。

同一時間，有一名陳姓網友卻在斗六人文社交圈貼文宣稱雲林縣有疑似病人且態度不佳。

衛生局副局長林武宏表示，雲林縣連疑似案例都沒有，網友此舉已觸犯傳染病防治法第63條規定「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣300萬元以下罰金。」

雲林縣衛生局表示，雲林縣目前無疑似個案亦無確診個案，請民眾不必恐慌。

縣長張麗善呼籲，全民用肥皂洗手、戴口罩，到公共場所醫療院所一定要注意 群聚的空氣品質，雲林縣府已儲備外科口罩4萬副、N95口罩3000副，以備疫情調度使用。

(中時 )