明天是春節連假第一天，台灣高鐵公司今日表示，經檢視運能調度後，將於22日晚間21時15分自南港站加開一班8831車次南下各站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），於23時45分抵達左營站，歡迎旅客多加利用。

高鐵公司表示，春節期間人潮眾多，另將視車站人潮及列車運用狀況，機動增開全車自由座列車，提前於車站張貼公告，以疏運自由座候車人潮。旅客若欲搭乘各加開全車自由座班次的商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

(中時 )