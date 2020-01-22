疏運春節旅客 高鐵加開1班南下列車 16:342020/01/22 中時 潘千詩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 疏運春節旅客，高鐵今加開列車。（本報資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 明天是春節連假第一天，台灣高鐵公司今日表示，經檢視運能調度後，將於22日晚間21時15分自南港站加開一班8831車次南下各站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外），於23時45分抵達左營站，歡迎旅客多加利用。 高鐵公司表示，春節期間人潮眾多，另將視車站人潮及列車運用狀況，機動增開全車自由座列車，提前於車站張貼公告，以疏運自由座候車人潮。旅客若欲搭乘各加開全車自由座班次的商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。 (中時 ) #自由 #列車 #人潮 #春節 #旅客 也許您會感興趣 推薦閱讀 太魯閣號竹南站撞電桿三角架 駕駛室玻璃破 13:172020/01/18 社會 年貨採買防竊 北市警示範扒手3招 18:212020/01/18 社會 雙帥不息戰？蔣萬安市場謝票 尬吳怡農粉絲 11:562020/01/19 政治 確保學生春節校外安全 教育部強化校安防護 12:172020/01/20 生活 花式迎春 下鄉過年都市人出走 04:102020/01/21 話題觀察 2020春節先暖後冷 氣象專家：這天起全台有雨 08:392020/01/21 生活 《熱門族群》攻年節伴手禮，momo及美廉社促銷搶市 11:592020/01/21 財經 春晚、春節加班 陸人過年熱搜 04:102020/01/22 話題觀察 社論／刑法251條與綠色一言堂 04:102020/01/22 時論廣場 台鐵動物彩繪列車加開基隆苗栗區間車 13:362020/01/22 生活 生活熱門新聞 武漢肺炎大爆發 國內單日激增13名疑似案例 - 生活 林環牆：維基百科恐被迫撤下蔡論文門報導 - 生活 - 旺報 先暖後冷 氣象局一圖秒懂春節天氣 - 生活 女台商病因成謎 何美鄉：可追的點全斷很可怕 - 生活 搭電梯別用鑰匙、筆頭戳 醫師揭防疫陷阱 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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