璩大成說，聯合醫院也有相當的SOP，呼籲病患應自行向醫療人員說明旅遊史。（摘自台北市立聯合醫院官網）

為因應國內已出現首例境外移入武漢肺炎個案確診，台北市衛生局已將疫情應變指揮系統提升至府層級，在22日召開「因應2019新型冠狀病毒疫情小組會議」，以防堵疫情，市立聯合醫院副總院長璩大成指出，提高警覺與同仁自我防護是現階段最重要的事，而首例是在飛機上就被發現，也大幅減少隔離民眾和疫情傳播。

台北市衛生局疾病管制科技正蔡素琴指出，已要求各醫療院所落實整備工作，並遵循嚴重特殊傳染性肺炎通報處置流程，落實醫療照顧工作人員使用適當的個人防護裝備，急診與門診也需落實TOCC機制，應詢問病患旅遊史、職業史、接觸史和群聚使。

璩大成說，本次的首例是在飛機上就被發現，很快送到隔離醫院相當不容易，雖然機上的乘客仍須被隔離，但未進入市區，已阻擋不少傳播力，這也代表著一大進步。

國家級中央指揮中心早已準備很久，不斷依據大陸疫情調整，以聯合醫院為例，特別強調同仁的防護相當重要，如大家都做好防護就不容易被傳染，另外，提高警覺也相當重要，武漢或中國大陸回來的民眾都要加以注意，如有肺炎症狀應及早就醫。

璩大成說，聯合醫院也有相當的SOP，呼籲病患應自行向醫療人員說明旅遊史，璩還說，經過多次像是SARS或H1N1等傳染病的洗禮，每家醫院都有防禦系統，包括防疫措施和人員訓練，基本上中央和地方溝通後，如有感染患者，會在地直接處理隔離。

(中時 )