「LiTV立視線上影視」的「IDOL獨家專訪」日前邀張立昂接受訪問，聊到粉絲用「全能」二字形容他，張立昂感動說：「真的非常…非常…非常感謝他們！其實我的粉絲很鐵，還會寫信跟我分享關於自己生活的點滴，就很像家人般的感覺，讓我很窩心！」有沒有感動到幾乎落下男兒淚？「有！尤其幾次面臨低潮，自責表現不夠好時，當看到粉絲的卡片，你知道那個正能量之大，會讓我突然覺得沒有什麼好CARE，就是繼續努力就對了！」目前單身的他，感情一切隨緣，由於自己屬於慢熱型，因此希望將來對象是能談得來的女生，且具備陽光開朗的善良特質。

談到新作〈說說話〉，這首闡述愛要及時的歌曲，推出後獲得好評，不少人因為這首歌反思「珍惜」二字，當下問張立昂最想跟誰「說說話」？張立昂說：「『說說話』這首歌記錄了我一個人留學時想念家人的感覺，所以如果有機會再說說話的話，我會希望是跟我奶奶，因為奶奶過世時我不在她身邊，來不及回來看她最後一面…。」從小算是奶奶拉拔長大，對張立昂的疼愛不言而喻，「記得每次我賴床，奶奶就會不厭其煩耐心叫我，然後煮我喜歡吃的東西給我吃，所以我很想念她…也想跟奶奶說謝謝」；即將過年，張立昂也表示已調整爆滿工作行程，抽出時間回家圍爐，與家人好好聚聚！

張立昂日前接受訪問。（LiTV提供）

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