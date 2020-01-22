苗栗特色館春節展新貌，以懷舊氛圍營造打卡點。（摘自「陶寶驛館-苗栗特色館」臉書）

文觀局規畫手拉坯體驗課程，邀請陶藝家徐紹雄傳授塑形技巧。（苗栗縣政府文化觀光局提供／何冠嫻苗栗傳真）

為活絡公館新亮點，苗栗特色館以復古氛圍營造打卡點，苗栗縣政府更於春節期間初三至初九，結合在地小農、陶藝家進行展售市集及手作課程，整合觀光資源與陶瓷文化，盼「苗栗陶」風華再現，讓遊客體驗手感溫度。

「陶寶文創公司」進駐苗栗特色館，以復古氛圍營造打卡點，自18日試營運以來，以吸引不少遊客造訪。新春期間，縣府文化觀光局結合「復古驛館」與「苗栗在地青年」為主題，推展旅程新亮點，打造新春市集，邀請「大青皇巢」的馬郭芋頭園、樂仙米、饗田蔬果農場、嵐田商行等公館青農呈現道地食材與美味，讓遊客在公館好吃好玩外，更以陶藝手作課程，推展在地陶藝文化，提升陶藝文化園區意象。

文創產業科長何文琪說明，27日至2月2日初三至初九的上午10時至下午4時，在苗栗特色館安排街頭藝人表演、陶藝DIY、美食攤位、在地青年市集，並邀請「米口．陶」工作室、「Sakana」黏土教學、「春田窯×陶藝家徐紹雄」，分別開設陶製生活器皿「小豆皿」、食物模型「蜜糖吐司」、手拉坯3種課程，限量名額免費體驗，其中部分課程需負擔燒製及郵寄費用，小豆皿為200元、手拉坯100元。相關報名資訊可洽Facebook粉絲專頁「文化創意新苗栗」。

文觀局邀請「米口．陶」工作室於春節期間，開辦小豆皿手作課程。（苗栗縣政府文化觀光局提供／何冠嫻苗栗傳真）

文觀局長林彥甫指出，苗栗特色館換新裝，打造復古新亮點，拍照打卡可獲精美禮物，盼透過場館活化並推展藝術文化，能成為旅遊觀光新亮點，邀請民眾在新春期間攜家帶眷來苗栗走春。

(中時 )