一向對全球氣候變遷斥之以鼻、視為假科學的美國總統川普，21日總算在達沃斯世界經濟論壇上不僅重申自己是環保的堅定信奉者，並聲稱要加入「種植兆棵樹」的提議；不過，同樣參加達沃斯論壇的環保少女童貝里（Greta Thunberg）對這一提議反嗆，「光種樹是不夠的」。

據路透社與美《國會山莊》報報導，去年同時忙於預演算法案無法通過而取消參加世界經濟論壇的川普，今年總算可在這國際舞臺吹捧政績。川普在論壇演講說除了再三宣稱自己經濟成績超越好幾前任，並回顧上任三年以來的貿易成績，「可以自豪地說，美國經濟正處於前所未有的繁榮之中」。

針對論壇中仍是重要議題的全球氣候變遷，川普一改先前反對討論氣候變遷問題的態度，在演講中稱他想要最乾淨的水和空氣，自己是「環保堅定信奉者」，要加入「種植兆棵樹」的計畫，該倡議是此次達沃斯論壇提出的，即未來10年內種植兆顆樹，吸收超過2000億噸的碳排放。

不過先前在聯合國氣候變遷大會一戰成名、同時也參加達沃斯論壇的瑞典「環保少女」童貝里對於種樹計畫表示「光種樹是不夠的」，直言以目前的排放水準，剩下的預算不用8年就花完了，並且認為商界菁英在對抗全球暖化時，「基本上什麼也沒做」。

(中時電子報)