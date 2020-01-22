曾經擔任南投縣議員、南投縣政府民政局長的鄧永禧，在1月10日辭世，享壽70歲，將於1月30日上午10時，在南投縣立殯儀館聖德廳舉行告別式；鄧永禧和丈夫陳啟吉、兒子陳翰立，3人陸續擔任南投縣議員，接力為民服務的精神，也傳為政壇佳話。

鄧永禧支持丈夫陳啟吉步入政壇，陳啟吉歷任南投縣議員、台灣省議員；嗣後，鄧永禧本身也曾經擔任縣議員，並且提攜兒子陳翰立當選南投縣議員，傳承民主政治薪火，居功厥偉。

陳啟吉表示，妻子鄧永禧一生的最愛除了他，就是為選民服務，因此不時傾聽民意，戮力爭取地方建設，夫妻兩人深入基層為民服務，足跡踏遍南投縣的千山萬嶺，雖然奔波勞頓，但甘之如飴。

近年來，鄧永禧的身體狀況欠佳，陳啟吉和陳翰立一路相伴，出入相隨，生命中最重要的兩個男人，也成為下半輩子最堅實的倚靠。陳翰立回顧9年來的日子，他覺得媽媽返老還童，所有的煩惱都忘記，如今，媽媽真的毫無罣 礙了！

2020總統大選，陳翰立擔任蔡英文南投縣競選總部總幹事，選前曾表示如果蔡英文連任，就要請大家吃1000份，雞排，詎料，鄧永禧在大選前夕告別人間！

陳翰立表示，雖然蔡英文總統順利連任，但因為媽媽常懷慈悲心，誦經祈福戒殺生，且在居喪期間，因此，原本要請大家吃雞排的款項5萬元，就以媽媽鄧永禧的名義，捐贈給2個教育文化公益團體，讓媽媽的慈悲心常留人間。

(中時 )