台南市某國中爆發體罰學生疑雲，台南市社會局查證游泳隊教練確實有持工具責打學生，但出於嚴格管教的初衷。（翻攝照片／程炳璋台南傳真）

台南市某國中1名C姓國一生疑似對公民女老師出言不遜，遭游泳隊兩名教練持划槳當學生面前毆打，C姓學生的同學暗中向社會局檢舉教練不當體罰，全案曝光後，C姓國中生的母親卻選擇站在教練這邊，稱兒子從小就惹事，只有交給教練管教才乖一點。

C姓國中生的母親表示，兒子的父親從小就對他與小孩家暴，不僅母子留下陰影，兒子也跟著行為偏差，小學時就學會口出穢言。直到上了國中，加入校內游泳隊，因為教練管教嚴格，C姓國中生行為才漸漸改善，她也放心將兒子交給教練管教。

C姓國中生偶而仍會調皮，日前因為不滿寒假作業太多，當眾向公民女老師嗆聲「若你作業派太多，我就上去Ｘ你」班上導師得知後，要求C姓國中生寫事件經過陳述書，他又偽造教練簽名。導師將事情告知教練，要求教練代為管教。

兩名游泳教練日前以划槳責打C姓國中生屁股，其中一名教練當眾施打，引起一旁同學不滿，暗中打電話向台南市社會局檢舉，稱教練把C姓國中生打的全身是傷。

該校游泳隊教練表示，C姓國中生自小學就有行為偏差，包括向同學恐嚇要求買零時給自己，碰觸女同學肢體，還曾持美工刀押同學脖子，只是為了玩溜滑梯，讓班上乖學生都懼怕與他相處。C姓國中生母親拜託他們嚴格管教，才逐步導正其行為。

社會局派志工介入查證，初步確認教練確實有持工具體罰學生，對於C姓國中生的不當言行，將擇日請學校相關老師到社會局開會討論，確認事件真相。

C姓國中生的母親在此案件中力挺教練，她表示，因位教練有用心，我才放心將兒子全權交由教練管教。

(中時 )