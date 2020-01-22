經濟部公布去年12月工業生產指數為117.11，年增5.99%，是「連兩紅」，其中製造業增加6.37%，礦業及土石採取業減少5.14%，電力及燃氣供應業增加1.01%，用水供應業增加2.74%。

電子零組件業生產指數130.80，創下歷年單月新高，年增11.17%，其中積體電路業指數146.27同為歷年單月新高，年增12.79%，主因5G 建設布署加速，以及高效能運算需求強勁，帶動半導體高階製程產能滿載，致晶圓代工、構裝 IC等產量攀升；液晶面板及其組件業則在市場仍供過於求，TFT-LCD 面板續呈減產下，年減7.90%。108年全年電子零組件業生產指數114.68，較上年增加0.62%。

展望未來，美中貿易談判初獲進展、原物料價格反彈，有助於消弭市場觀望氣氛，加上國內公共工程及台商回台建廠需求釋出，將帶動傳統產業需求回穩；此外，5G 通訊、AI、高效能運算等創新科技應用加速推展，亦將維繫資訊電子產業之成長動能，惟1月份適逢農曆春節，工作日數減少，加上落點月份不同，整體製造業生產將較上年同月減少，惟2、3月回歸常軌後，預估第1季製造業生產將維持成長走勢。

(旺報 )