「紅軍」利物浦最近在英超打出一波13連勝，而且近7場全部完封對手，利物浦目前在英超積分榜上以21勝1和64分遙遙領先，與曼城的差距更拉開至16分並且少賽1場，如無出現驚天動地的大意外，冠軍已是探囊取物，未解之謎大概只剩兩個：一是紅軍能打破多少紀錄（最高積分、最多勝、最大積分差距等等），二是能否成為英超史上第2支全季不敗的球隊。

攤開利物浦接下來的賽程，比較困難的關卡大致上有3個，第一就是本輪作客對狼隊；第二是3月14日在踢完歐冠16強第2回合後不到3天，作客古德森公園對艾佛頓的「默西賽德德比戰」；第三是4月4日作客曼城。後兩場比賽距離較久，當然還有很多變數，所以先來分析紅軍是否能順利闖過防守第一關的大魔王狼隊。

狼隊上賽季闊別6年後重返英超，即打出隊史在英超最佳的第7名，並因此獲得參加歐洲聯賽資格賽的門票，也正因為出席歐洲聯賽資格賽，狼隊在季初即賽事頻繁，影響球隊在英超開季的戰績，前6輪4和2敗成了「求勝一郎」，排名跌入降級區，直到第7輪擊敗同樣未勝的沃特福德，才終於逃出生天，接著更在客場大爆冷門擊敗曼城，戰績開始扶搖直上，在主客雙殺曼城後更一度升至本季最高的第5名。目前狼隊積分34分，仍與曼聯同分並列第5，只落後第4名的切爾西5分，本季更上層樓挑戰歐冠資格並非夢想。

狼隊上週末作客3：2逆轉戰勝近況極佳的南安普敦，結束自己的5連不勝，也終結對手的3連勝6連不敗。狼隊上季被封為巨人殺手，在英超擊敗過切爾西、熱刺、曼聯和兵工廠，也曾踢平曼聯、曼城、兵工廠和切爾西，本季除了雙殺曼城，也踢平了萊切斯特城、曼聯和兵工廠、對Big 6豪門唯一未勝的只有利物浦，加上本季首循環，對戰已是3連敗。不過那只是英超的紀錄，上季在足總盃第3輪，狼隊就曾以2：1擊退半力出擊的利物浦，紅軍在下半場落後的情況下，曾經換入薩拉和佛米諾兩大前鋒上陣救援，但也無法改變出局的命運。

利物浦上週在安菲爾德迎戰曼聯，全場佔盡優勢，以2：0收下勝利。紅軍本季的首要目標，是全力捍衛英超的領先，盃賽則視情況派副選上陣，因此可以預期，本場比賽絕不會有所保留，中前場或許會有一兩個位置作出輪換，例如派上活力十足的南野拓實和防守中場法比亞諾，去盯緊狼隊中場最危險的「快馬」阿達馬特勞雷，降低對方反擊的速度，就有把握能在客場取勝。

狼隊本季有多達10場和局，主場4勝5和僅有2敗，採用兩勝曼城的防守策略，不是沒有機會拖垮紅軍。但紅軍的防守近況正值巔峰，要攻破阿利森的十指關絕非易事，因此本場比賽較看好小分(2.5球)和狼隊主場0進球，正確比數可包牌0：0和利物浦客勝的1：0和2：0三個選項，以增加獲利機會。

(中時電子報)