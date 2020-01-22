中國新型冠狀病毒（武漢肺炎）患者持續增加，總公司位於日本仙台市的一間生活用品大廠，因為接獲全日本各地藥局等業者追加口罩的訂單，因此被迫在農曆年前趕工生產。

中國官方今天舉行記者會通報2019新型冠狀病毒疫情，截至21日晚間12時，中國共13省出現疫情，確診440例，死亡累計9例，新增3例全部來自湖北省。

日本放送協會（NHK）報導，這間日本生活用品大廠平常都在設於中國的自家工廠生產口罩，再出貨到日本國內藥局等地。

往年口罩訂單大概都在春天的花粉症季節增加，但進入本週後的訂單，就突然比上週同期激增3倍；就算跟去年流感肆虐同期相比，今年訂單也增加2倍。位於宮城縣角田市的某公司物流中心，可以看到裝有口罩的箱子正一箱箱趕著出貨。

這間日本生活用品大廠設在中國的工廠，因應農曆春節，將從23日起放10天假，因此被迫在今天要求工廠趕工生產口罩。

這間大廠的公關部門負責人說，被意料外增加的訂單嚇一跳；接下來就算新型冠狀病毒進一步流行，也會確保公司擁有足夠庫存量的口罩。

(中央社)