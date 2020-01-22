韓國C9娛樂公司推出集可愛帥氣於一身的男團CIX，成員包括由《Produce 101》出道的裴珍映和BX、昇勳、龍熙、炫晳。平均年齡不到20歲的五位大男孩，即將於3月初走訪美國5個城市舉辦全球巡迴見面會，而3月29日也預計在台北國際會議中心舉辦首次台灣見面會《CIX 1ST FAN MEETING IN TAIWAN》。

CIX全名為「Complete In X」，意指「未知數的完成」。他們於2019年7月23日以歌曲「Movie Star」正式出道，僅短短7天即在音樂節目《THE SHOW》奪下出道後首個一位，成績出色人氣銳不可擋。CIX在海外也相當活躍，曾走訪泰國、中國等地，吸引了全球粉絲們的關注。日前也公開了3月初CIX即將前進美國，而本次台灣也在世界巡迴見面會的場次中，將於3月29日（日）在台北與大家見面！

韓團CIX。（圖／執行力整合行銷提供）

CIX幾乎每一次的出現都穿著學院制服，展現青春獨特的制服魅力，而他們整齊有力的舞步也是圈粉的關鍵之一。CIX除了成員裵珍映曾造訪台灣，其他四位成員紛紛表示相當期待本次的台灣行，希望台灣的FIX（官方粉絲名）能夠與他們共度愉快的約會。《CIX 1ST FAN MEETING IN TAIWAN》活動即將於農曆新年後2月1日中午正式售票

(中時電子報)