周杰疑似隱婚生子。（圖／翻攝自娛樂有飯微博）

周杰發文。（圖／翻攝自周杰小先生微博）

49歲男星周杰以《還珠格格》系列中爾康一角走紅，過去他曾捲不少負面爭議，去年傳出他淡出演藝圈，疑改從事農業工作，還因此讓他晉升為億萬富豪。近日八卦媒體直擊周杰帶著一個女子與一個小孩看醫生，最後周杰在後面付好錢，三人上了同一輛車回家，被推測秘婚生子。

周杰早年曾陷酒駕等傳聞，之後他上節目澄清強調：「酒駕逃逸這個黑鍋，我整整背了17年啊」，2017年他又駁斥和林心如拍吻戲伸舌頭的說法，諷刺說：「我只能說確實我這個大陸人不配跟人家上等人拍這樣的戲」，林心如則回應：「還珠的美好希望能一直保留在那裡」，恕她不奉陪各種詆毀。

周杰自2015年拍攝電影後就未有新作，3年前傳出他原來是轉換跑道打理起農業事業，還因此賺進億萬財富。本月20日《娛樂有飯》報導，周杰現身北京某間醫院，身邊帶著一女一子，小孩看完病後該女子便帶他上車，周杰繳完費後也跟著上車，引網友推測周杰是否已經結婚。

對此，周杰今凌晨開腔，但沒回應是否真的已經當爸，他寫下：「所有勞累奔波的人們，大家新年快樂。為了生活我們絞盡腦汁拼盡全力，我們上對父母下對子孫，我們都不容易。」祝福網友面對現實不埋怨，能樂觀認真地活著，網友也回應：「永遠都要好好的，你是我們大家唯一的爾康」、「你們全家都新年快樂」、「好現實又真實而真誠的祝福，給還在工作崗位上的白衣天使拜年」、「寫的好，真想和你一樣，可以開農莊，隱居世外桃源」。

(中時電子報)