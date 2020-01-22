台灣運彩公佈本週開立的單場場中賽事，從小年夜開始天天都有美國職籃的場中賽事，喜歡籃球的朋友們一定要把握好這難得的好機會『大賺紅包錢、新春賀鼠年！』首先週四(1/23)上午08:30由東區兩支強權球隊-費城76人與多倫多暴龍打響春節假期的第一炮，以下為大家預測本場對戰可能的走勢與結果。

76人目前以29勝16敗接近六成五的戰績排名聯盟東區第5的位置，主力中鋒1/7在與雷霆對戰時左手掌韌帶撕裂歸期未定，但76人的戰績並不因此而受到影響，之後的7場比賽拿下5勝，明星小前鋒哈里斯(Tobias Harris)和狀元控衛西蒙斯(Ben Simmons)補足得分重任，進攻節奏慢、注重防守是76人的特色，他們後場球員身材聯盟數一數二，場均壓制對手三分球進球數不到10球全聯盟最佳！防守籃板卡位紮實，其對手平均每場只搶到8.6顆進攻籃板也是聯盟首屈一指的表現。

暴龍本季戰績29勝14敗排名東區第三，暴龍近期拿下4連勝狀態火燙，驚人的是4場比賽平均可以得到128.5分，傷癒復出的包威爾(Norman Powell)是主要功臣，肩膀脫臼前場均14分的他在歸隊後已經連續5場拿到超過20分了！上段提到76人的防守出色，但事實上暴龍更勝一籌！平均每一百回合76人的失分為105.3分聯盟第3；暴龍則是104.2分僅次於公鹿的101.2位列聯盟第2。

兩軍對決主推小分，不要被暴龍前4場火力四射的表現所蒙蔽了，其對手的防守能力都在聯盟水準之下，才會有如此高的得分，週五之役兩隊一向都奉行防守至上的原則，打出低比數之防守戰的機會很大。勝負方面，考量到76人不到四成的客場勝率，再比對76人和暴龍本季兩次對戰都是由主場球隊獲勝，喜歡不讓分的朋友可以考慮投注暴龍。

(中時電子報)