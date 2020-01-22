由波音和貝爾合作製造的第一架CMV-22B運輸魚鷹機，在貝爾公司的阿馬里洛裝配中心(Amarillo Assembly Center)完成了首飛，過程相當成功。CMV-22B是V-22傾轉旋翼機隊的最新衍生型，它是專為美國海軍航空母艦開發的新一代運輸機，將取代服役超過40年的C-2A灰狗式(Greyhound)。

全球飛行(Flight Global)報導，目前美國航空母艦上的專職運輸機，是格魯曼公司在1960年代生產的C-2A灰狗式運輸機，其任務是將人員、郵件、物資和飛機零組件從陸上基地運輸到海上的航空母艦上。雖然多年來C-2A勝任愉快，不過它的艙門高度太窄，沒辦法運送F-35C戰機使用的普惠F135發動機，使得美國海軍需要新的航艦運輸機，也就是CMV-22B。

美軍現役的C-2A灰狗運輸機，由E-2C鷹眼預警機衍生而來，不過機身重造加寛，外表較E-2相比，肥胖很多。(圖/美國海軍)

與陸戰隊的MV-22這位「堂兄」相比，CMV-22B的油箱更大，可以有更長的航程。也改進了燃油排放能力、超視距高頻無線電，還有專為乘客所設計的公共廣播系統。當然，為了更方便的裝卸貨物，CMV-22B也安裝更好的照明系統。

貝爾波音V-22計劃的負責人克里斯汀·休斯頓(Kristin Houston)說：「 CMV-22B的航程達到2,130公里，將成為未來航空母艦的生命線。」

美國海軍表示，計劃購買44架CMV-22B，預計飛機將在2021年部署，並達到初始作戰能力，到2022年可達成全部作戰能力。

(中時電子報)