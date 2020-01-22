國民黨改革委員會能否成立？李德維：朝正向發展 16:342020/01/22 中時 黃福其 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 李德維在中常會外受訪。（黃福其攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黃福其、趙婉淳／台北報導 國民黨下午兩點開中常會，討論成立改革委員會、3月7日黨主席補選與中常委改選脫鉤。到下午四點廿分，會議仍在進行；與會中常委李德維表示，成立改委會一事目前朝正面方向進行；黨主席補選與中常委改選脫鉤，中常委們大多認為仍何合併舉行，以儘速完成改選，避免被外界質疑擴權或自肥，因中常委改選包括海外黨代表投票必須郵寄，往返需要時間，因此恐難比3月7日更早進行。 ＃國民黨＃改革委員會＃李德維 (中時 ) #中常委 #改選 #李德 #委員會 #國民黨 也許您會感興趣 推薦閱讀 郝朱有意角逐國民黨主席 韓國瑜動向受矚目 12:412020/01/19 政治 鼓勵年輕一輩選黨主席！謝國樑：國民黨需要大改革 13:542020/01/20 政治 周錫瑋轟黨內野心者養攻擊手 呼籲集體參與改革委員會 17:172020/01/20 政治 郝龍斌參選黨主席：改變國民黨內鬥內行文化 建立世代傳承 11:272020/01/21 政治 「黨章沒改難符期待」 林飛帆促藍轉型本土政黨 17:312020/01/21 政治 國民黨哪裡不好？謝立功說他最知道 17:282020/01/21 政治 國民黨主席該選誰？學者說年齡不是問題，拉回年青人最重要 18:182020/01/21 政治 宣布參選黨主席後郝龍斌拜會王金平 爭取支持 18:472020/01/21 政治 施明德做夢：夢到國民黨可改這個名稱 19:392020/01/21 政治 黨主席補選 郝龍斌找王金平支持爆噓聲 22:102020/01/21 政治 政治熱門新聞 趙少康爆：國民黨2024與他合作會贏！網激動 - 政治 年終創7年新低 網：蔡英文出來面對！ - 政治 嗆開除韓國瑜、羅智強黨籍 網友怒起底粉專！ - 政治 周錫瑋籲國民黨學丐幫 大讚這2人 - 政治 黨主席之爭 周錫瑋憂：二桃殺三士 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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