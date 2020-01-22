黃福其、趙婉淳／台北報導

國民黨下午兩點開中常會，討論成立改革委員會、3月7日黨主席補選與中常委改選脫鉤。到下午四點廿分，會議仍在進行；與會中常委李德維表示，成立改委會一事目前朝正面方向進行；黨主席補選與中常委改選脫鉤，中常委們大多認為仍何合併舉行，以儘速完成改選，避免被外界質疑擴權或自肥，因中常委改選包括海外黨代表投票必須郵寄，往返需要時間，因此恐難比3月7日更早進行。

＃國民黨＃改革委員會＃李德維

(中時 )