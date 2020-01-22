受到華為銷售於海外市場受挫，加上中國大陸內需市場競爭劇烈，市場研調單位DIGITIMES Research指出，去年第四季陸廠智慧手機出貨量年減達4％、來到1.94億支。

展望今年第一季，DIGITIMES Research分析師鄭御權認為，由於大陸經濟與就業市場依舊不佳、5G手機換機潮未至，預估內需市場將持續呈年衰退，同時海外市場也受全球景氣走弱影響，預估陸廠首季出貨量仍將續衰、較2019年同期走滑。

DIGITIMES Research走訪兩岸供應鏈所獲資料統計與分析，前四大陸廠海內外總出貨表現，華為雖於第4季出貨續居首位，但其因新款手機無法搭載Google行動服務，使其海外出貨量落居小米及Oppo之後，整體出貨呈年減。

排名位居第二至四名的分別是小米、Oppo與Vivo，內需市場萎縮的同時，又逢華為搶市，幸賴於海外出貨量不論與前一年同期或前季相較皆增加，使三家陸廠整體出貨均呈年增與季增。

(工商 )