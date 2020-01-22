針對大陸武漢地區持續升高的新型冠狀病毒肺炎疫情，教育部體育署今日特地召開記者會，運動競技組組長洪志昌表示，除了涉及爭取2020年東京奧運及帕拉林運動會資格的賽事，經參賽單位掌握疫情狀況，並評估協會及代表隊參賽意願，據以決定參賽與否外，其他赴武漢地區的移地訓練及參賽活動則暫緩規劃辦理。

洪志昌說，體育署在經過統計後，有關於在武漢舉辦奧運資格賽的賽事有計有2月3日至14日的拳擊亞洲及大洋洲區資格賽及2月3日至9日的女子足球亞洲區資格賽B組等2場重要賽事，目前瞭解拳擊亞太區資格賽已確定延後舉辦，中華民國拳擊協會理事長李武男則表示，大陸拳擊協會主席透露會延後1個月舉辦。

洪志昌說，亞洲女足賽的部分另亞足聯則尚無公布調整女足資格賽的規劃，有關女足代表隊參賽部分，將由足球協會持續掌握賽事舉辦資訊及代表隊參賽意願後，預計於1月底前決定參賽與否，但如果亞足聯不願暫緩的話，足協有可能在保護選手和教練的安全前提下選擇放棄參賽。

洪志昌表示，體育署將持續觀察武漢地區疫情發展狀況，結合國家運動訓練中心、中華奧會及專業防疫醫師等行政資源，輔導赴大陸參賽單位掌握賽事資訊及所在地區疫情發展，並協助落實行前防疫教育宣導及所需防疫用品，以保障我國運動選手權益。

此外，體育署也同步通知各運動組織及學校，辦理或參加體育活動，應密切注意疫情訊息並落實防疫措施，確保相關人員健康與安全。

(中時 )