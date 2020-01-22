因天氣再度回到高溫型態，導致機場附近出現森林野火，以及東南邊火勢失控的情況大增，澳洲首都坎培拉（Canberra ）周三疏散部分區域居民。

受影響的區域道路已經封閉，有關當局要求居民離開或避免前往坎培拉東部郊區。目前並未有任何損害與傷亡報告。

過去一周因氣溫下降和終於下雨，使去年9月開始延燒的森林大火終於受到控制，讓澳洲短暫得到喘息，但由於高溫再度來襲，以及在強風助長下，如同澳洲當局先前提出的警告，周三野火災情出現再度升高的跡象。

(時報資訊)