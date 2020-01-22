《國際社會》野火再現，澳洲首都疏散部分地區 16:312020/01/22 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因天氣再度回到高溫型態，導致機場附近出現森林野火，以及東南邊火勢失控的情況大增，澳洲首都坎培拉（Canberra ）周三疏散部分區域居民。 受影響的區域道路已經封閉，有關當局要求居民離開或避免前往坎培拉東部郊區。目前並未有任何損害與傷亡報告。 過去一周因氣溫下降和終於下雨，使去年9月開始延燒的森林大火終於受到控制，讓澳洲短暫得到喘息，但由於高溫再度來襲，以及在強風助長下，如同澳洲當局先前提出的警告，周三野火災情出現再度升高的跡象。 (時報資訊) #澳洲 #坎培拉 #野火 #區域 #疏散 也許您會感興趣 推薦閱讀 澳洲火還沒滅完！暴雨釀「斷電封路」 氣象單位示警：洪水警告 14:322020/01/20 國際 逐洞賽》聚揚投顧分析師鐘崑禎 17:112020/01/20 財經 澳洲禍不單行，野火去暴雨來，外加沙塵暴 22:112020/01/20 國際 2020春節先暖後冷 氣象專家：這天起全台有雨 08:392020/01/21 生活 台股豬年小漲封關 鼠年展望正向 09:112020/01/21 財經 《國際產業》澳洲野火肆虐，必和必拓：煤炭生產受衝擊 09:432020/01/21 財經 武漢肺炎熱！政院提醒民眾防疫4件事 10:362020/01/21 生活 發文驚介紹「我兒子」網狠酸博版面 謝忻正面回應 12:292020/01/21 娛樂 大陸返台肺炎即須隔離 未據實通報將開罰 16:312020/01/21 生活 罕見出生3天女嬰還沒回家 腸病毒感染死亡 15:412020/01/21 生活 財經熱門新聞 驚！黑天鵝又來 美股變臉 台積電ADR躺槍 - 財經 美晶片老大跪了！求救台積電7奈米 - 財經 多年來頭一遭！南山人壽被降評 - 財經要聞 - 工商時報 就在4月…決戰死敵！台積電驚爆3奈米內幕 - 即時 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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