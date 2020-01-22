NHL哥倫布藍衣季外流失數名主力，先發門將博布羅夫斯基(Sergei Bobrovski)轉投佛羅里達美洲豹懷抱，明星左翼帕納林(Artemi Panarin)也遭到紐約遊騎兵高薪挖走。但頓失攻防支柱的藍衣並未喪志，走過了季初的風雨飄搖，近20戰繳出12勝2敗6和的佳績，是東部目前最火熱的球隊。本週四(1/23)08:30，藍衣將在主場迎戰低迷的溫尼伯噴射機，藍衣軍團勢必會趁勝追擊，將勝場數向上堆高。

藍衣主力門將科爾皮薩洛(Joonas Korpisalo)季初成績慘不忍睹，10月場均失球高達3.37，救球率僅有0.886，藍衣戰績因此疲弱不振。所幸科爾皮薩洛11月找回防守節奏，場均失球降至2.31，救球率也提升至0.919，當藍衣戰力逐漸步回正軌之際，科爾皮薩洛與主力右翼艾金森(Cam Atkinson)12月卻相繼進入傷兵名單。但二號門將梅茨利金斯(Elvis Merzlikins)以精湛的表現帶領球隊挺過傷兵潮，在科爾皮薩洛缺陣期間繳出8勝2敗，救球率0.950的驚人表現，其中更包含3場完封勝。目前攻擊箭頭艾金森已傷癒歸隊，待科爾皮薩洛復出後，藍衣將有更深厚的本錢衝擊季後賽。

噴射機本季整體戰力不如上季強勢，防守端戰力流失嚴重是最大主因。季前走了特魯巴(Jacob Trouba)及邁爾斯(Tyler Myers)兩名後衛，近期後衛群又傷了達斯特羅姆(Carl Dahlstrom)及普爾曼(Tucker Poolman)，使得藍線徹底失守，近10場賽事場均失球高達3.5球。儘管進攻端有席費爾(Mark Scheifele)的奧援，但防守漏洞百出仍難以挽回敗多勝少的頹勢。而此戰作客藍衣又是背靠背的第二戰，人力吃緊的噴射機將承受更大的負擔。

本週四是雙方本季第二次碰頭，前次交手兩隊共進了7球之多，但藍衣門將梅茨利金斯壓制力十足，近10場先發場次僅有1場出現大5.5，加上藍衣並非頂尖的進攻部隊，不看好藍衣能獨立開大，推薦投注「大小玩法-小5.5」。另以雙方近況來說，藍衣要留下勝利猶如小菜一碟，而藍衣本月主場讓分過盤率高達8成，想投資高賠選項的彩迷不妨考慮「讓分玩法-讓分主勝」。

(中時電子報)